İyunun 23-də AFFA-nın futbol akademiyasının iclas zalında Uşaq və Gənclər üzrə Yarışların Təşkili şöbəsi komanda nümayəndələri ilə görüş keçirəcək. Fanat.Az futbol qurumunun saytına istinadən xəbər verir ki, toplanış saat 12:00-da başlayacaq.

Görüş U-10, U-11, U-12, Coca-Cola U-13, U-14 Liqalarının Bakı zonasının, eləcə də Boulevard Hotel U-15, U-16, Bakcell U-17 və U-19 Liqalarının 2017-18-ci il mövsümünün təşkilinə hazırlıq məqsədi daşıyacaq.

Fanat.Az

