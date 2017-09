Zəfəran bağlarını kim yox etdi? - Ən gəlirli sahənin tənəzzülü...

Dünya bazarlarında daim tələbat olan ədviyyatlar sırasında zəfəran da xüsusi yer alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ədviyyatın tonu 3 milyon dollardan baha qiymətə satılır. Əvvəllər Azərbaycanda da zəfəran kifayət qədər istehsal olunurdu. Bu ədviyyatın xüsusi özəlliyi hər torpaqda bitməməsidir. Bu baxımdan ölkəmizdə Abşeron rayonu məşhurdu. Son illərdə bu sahənin inkişafına maraq azalmaqdadı. Bu qədər gəlirli olmasına baxmayarq, niyə zəfərançılıq inkişaf etdirilmir?

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev bildirib ki, Sovet dövründə zəfəran Azərbaycanda və Özbəkistanda istehsal olunurdu. Hazırda ölkəmizdə bu təsərrüfat Abşeron rayonunun Bilgəh və Binə qəsəbələrində sahibkarlar tərəfindən davam etdirilir. İndi zəfəran yalnız özəl təsərrüfatlarda əkilir.

M. Hacıyev əlavə edib ki, gəlirli olduğundan bu sahəyə maraq artmaqdadır.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.