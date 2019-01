Malena Mard: "İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə işə qayıdacağam"

Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Malena Mardın səlahiyyət müddəti avqustun 31-də bitəcək.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə M.Mard özü bildirib.



O yaxın vaxtlarda Brüsseldə Azərbaycandakı nümayəndəliyin yeni rəhbərinin adının açıqlanacağını bildirib: "Mən isə İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə işə qayıdacağam. Ailəm də Stokholma qayıdır. Amma biz Azərbaycana gəlib-gedəcəyik. Bizim burada dostlarımız var. Mənim iki oğlum 4 ildir buradadır. Onlar Azərbaycana yenidən səfər etməyimizi planlaşdırırlar".

