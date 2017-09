Bu günün hava proqnozu - Ölkə üzrə

Bu gün ölkə ərazisində mülayim hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Amma, gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir.

Metbuat.az Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinə istinadən xəbər verir ki, Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 13-29 dərəcə olacaq.

Şimal rayonlarında arabir yağış yağacaq. 15-29 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, 19-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

Cənub bölgəsində isə hava əsasən yağmursuz keçəcək, 15-30 dərəcə isti olacaq

