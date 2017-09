Türkiyənin ATV telekanalında yayımlanan "Milyonçu" yarışmasının sezon finalı bölümündə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 11 suala düzgün cavab verən Çağdaş İrfan adlı iştirakçı dəyəri 1 milyon türk lirəsi olan 12-ci yəni sonuncu sualı eşitmək hüququ qazanıb.

Lakin yarışmanın vaxtı bitdiyindən o həmin suala cavab vermək üçün gələn mövsümün ilk verlişini gözləməlidir.

Sübhan / METBUAT.az

