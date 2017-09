"İyrənc texnologiya" - Telefon elə üsulla enerji yığır ki...-Video

İngiltərənin Bristol şəhərində yaşayan elm adamları sidik vasitəsiylə telefonun batereyasını enerji ilə doldurub.

Metbuat.az "the guardian"a istinadən xəbər verir ki, yeni üsul sürətli olmasa da, işinin öhdəsindən gəlir. Sitem vasitəsiylə telefonun ekranı işləyir."Bristol Robotics" şirkətinin ərsəyə gətirdiyi sistem "elektro-aktiv mikroorqanizmlər" vasitəsiylə fəaliyyət göstərir.

Sistem gələn həftə "Glastonbury Musiqi" festivalı üçün yerləşdiriləcək səyyar tualetlərdə sınaqdan keçiriləcək.

Sübhan / METBUAT.az

