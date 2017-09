Gec yaşda ana olan məşhurlarımız - SİYAHI

Məşhurların çoxu ailəsini karyeraya qurban verir. Ana olmaq istəyəndə isə artıq gec olur.

Metbuat.az gec yaşda ana olan məşhurları təqdim edir:

Telejurnalist Sevil Nuriyevanın 41 yaşında oğul dünyaya gəlib.



Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva qızı Dənizi 40 yaşında dünyaya gətirib.

Xalq artisti Məleykə Əsədova 38 yaşında ana olub. Onun qız övladı var.

Aparıcı Kamilə Babayeva gec ana olan olan məşhurlardandır. O, qızı Natelllanı 35 yaşında dünyaya gətirib.

Aparıcı Aynur Talıbova da 38 yaşında oğul anası olub.

Xalq artisti Könül Xasıyeva oğlunu 42 yaşında dünyaya gətirib.

Könül Xasıyevaya ev bağışlandı? - AÇIQLAMA



Dilarə Zamanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.