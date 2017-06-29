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Gec yaşda ana olan məşhurlarımız - SİYAHI

Gec yaşda ana olan məşhurlarımız
09:57 29 İyun 2017
551 Şou-Biznes
Dilarə Zamanova
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Məşhurların çoxu ailəsini karyeraya qurban verir. Ana olmaq istəyəndə isə artıq gec olur.

Metbuat.az gec yaşda ana olan məşhurları təqdim edir:

Telejurnalist Sevil Nuriyevanın 41 yaşında oğul dünyaya gəlib.

Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva qızı Dənizi 40 yaşında dünyaya gətirib.

Xalq artisti Məleykə Əsədova 38 yaşında ana olub. Onun qız övladı var.

Aparıcı Kamilə Babayeva gec ana olan olan məşhurlardandır. O, qızı Natelllanı 35 yaşında dünyaya gətirib.

Aparıcı Aynur Talıbova da 38 yaşında oğul anası olub.

Xalq artisti Könül Xasıyeva oğlunu 42 yaşında dünyaya gətirib.

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Ana xalq artisti telejuranlist Zülfiyyə Xanbabayeva Könül Xasıyeva Kamilə Babayeva
metbuat.az

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