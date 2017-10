Elza Seyidcahan AYB-ə üzv olur? - AÇIQLAMA

“Əsas odur ki, xalq məni sevir”.

Bu sözləri əməkdar artist Elza Seyidcahan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə (AYB) üzv olmaq istəməsi haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Çox istəyirəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv olum. Bilirəm ki, ora üzv olmaq üçün üç kitab lazımdır. Mənim artıq bir kitabım hazırdır. Amma böyük problem deyil. Çünki əsas xalq məni sevir və yazdığım şeirləri bəyənirlər. Şairliyimin rəsmiləşməyi o qədər də önəmli deyil”.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

