“Mənim üçün rolun böyüyü kiçiyi yoxdur”.



Bu sözləri xalq artisti Firəngiz Mütəllimova rol seçimi haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Mənim üçün rolun fərqi yoxdur. Vaxtı ilə çox böyük rollarda çəkilmişəm. İndi mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Əsas olan yaxşı ssenaridir. Yaxşı ssenarinin olduğu yerdə mən də varam”.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

