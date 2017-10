Antalyada rekord istilər - Son 88 ildə ilk dəfə

Türkiyənin Antalya şəhərində hava temperaturunun ölçülməyə başlandığı 1929-cu ildən bəri ən isti gün yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2000-ci ildə şəhərdə 45 dərəcə isti qeydə alınmışdı. Bu gün isə 45,4 dərəcə temperaturla son 88 ilin rekordu yenilənib.

Sinoptiklərin məlumatına görə, bölgədə mövsüm üçün normal göstəricilərdən 10-12 dərəcə yüksək istilər hökm sürür. Antalyada anomal isti hava şəraitinin sabah da davam edəcəyi bildirilir.

Bu gün İstanbulda da hava çox isti keçib, termometrin göstəricisi 44 dərəcəyədək yüksəlib.

