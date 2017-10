ABŞ Rusiyada hakimiyyəti dəyişməyə cəhd göstərir - Hərəkətə keçdilər

Rusiya ABŞ-ın Kremldə hakimiyyət dəyişikliyi hazırlamasından narahatdır.

Metbuat.az “Associated Press” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, iki ölkə arasındakı hazırkı gərginliyin və Soyuq müharibə illərdində olduğu kimi hərbi yarışın bərpa olunmasının əsas səbəbi də budur.

Moskva narahatdır ki, Amerika Rusiya hakimiyyətini devirməyə çalışır və onun dünya boyunca demokratiya yaymaq missiyası əslində bir formada olan dəyərlər sistemi yaratmaq məqsədi güdür.

İddialara görə, Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki vəziyyəti daha da gərginləşdirməsinin başlıca səbəbi budur. Moskvada hesab edirlər ki, 2014-cü ildə Ukraynanın rusiyapərəst prezidentinin devrilməsinin arxasında məhz ABŞ durur.

