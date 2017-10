Vyetnamda inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yol polisinin yük maşınını dayandırmaq istəməsi onun həyatı üçün təhlükə yaradıb. Sürücü “dayan” əmrinə tabe olmayaraq idarəetməni davam etdirib. Asayiş keçikçisi yük maşınından yapışaraq onunla birgə hərəkət edib.

Şübhəlinin manevr edərək polisdən xilas olmaq istəməsi dəhşətli görüntülər ortaya çıxarıb.



Sübhan / METBUAT.az

