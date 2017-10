Türkiyəli tanınmış müğənni Tarkanın “Beni çok sev” mahnısı plagiat çıxıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, sözləri Günay Çobana, musiqisi Serkan İzzətə məxsus olan “Beni çok sev”in müğənni Cem Özkanın 2012-ci ildə yayımlanan “Olmayacak bir hayal” adlı mahnının plagiatı olduğu ortaya çıxıb.

Dilarə Zamanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.