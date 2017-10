ABŞ prezidenti Donald Trampın Polşaya və G20 Sammitinə səfəri "çox məhsuldar" oldu.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Şon Spayser deyib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp iyulun 10-da Polşaya səfər edib və ölkənin rəhbərliyi ilə görüşüb.

Hamburqda keçirilən G20 Sammitində Tramp bir neçə ikitərəfli görüşlər keçirib. Bundan əlavə o, ilk dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb.

