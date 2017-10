Qazaxıstanda rep deyən nənə sosial mediada papulyar olub.

Metbuat.az “BBC”yə istinadən xəbər verir ki, bu papulyarlıq hətta xarici xəbər agentliklərinin də diqqətini cəlb edib. Nəvəsi Dilşodla birgə müxtəlif mövzularda rep yazan nənə, bunun maarifləndirici əhəmiyyət daşıdığını deyib.

