Ermənilər Ağdam rayonunun işğal etdikləri bir neçə yaşayış məntəqələrinə od vurub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, alov işğal altında olan 3 kəndinin ərazisində - Göytəpə ərazi nümayəndəliyinin Abdınlı, Qarağacı və Sarcalı kəndlərində müşahidə olunur.

Cəbhəyanı kənd sakinləri bildirib ötən gecə başlayan yanğın artıq 300 hektaradək əraziyə yayılıb.

Məlumata görə, alov qoşunların təmas xəttinə yaxınlaşıb.

