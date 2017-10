Niderlandın "Ayaks" futbol klubunun yarımmüdafiəçisi Abdelhaq Nuri Almaniyanın "Verder" klubuna qarşı yoxlama oyununun ikinci hissəsində yerə yıxılaraq huşunu itirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, oyunçuya 15 dəqiqəyə yaxın meydanda yardım göstərilib, lakin daha sonra Nurini helikopter xəstəxanaya aparıb.

Hazırda Nuri reanimasiya şöbəsindədir və onun həyatı üçün təhlükə yoxdur.

