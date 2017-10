İngiltərəli alimlər hamilə xanımlara xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, elm adamları hamilə xanımlara tərkibində yüksək şəkər olan qidalardan uzaq durmağı tövsiyyə edib.

Araşdırmalar göstərir ki, yüksək miqdarda şəkər qəbul edən hər 5 xanımdan birinin körpəsinin allergiya və astma problemlərindən əziyyət çəkmə ehtimalı yüksəkdir.

Sübhan / METBUAT.az

