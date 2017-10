Dünyanın ən qəribə 10 bitkisi

Bəzi bitkilər qəribəlikləri ilə fərqlənir.

Metbuat.az dünyanın ən qəribə 10 bitkisini təqdim edir:

Dionaea muskipula-venera ağcaqanad tələsi

Venera ağcaqanad tələsi güclü və təsirli tələləri ilə ətyeyən bitkilər arasında ən məşhurudur. Nəsli tükənmək üzrə olan bitkinin açılıb-qapanan yarpağı ultrahəssas tüklərlə örtülüdür. Bu tüklər qarışqadan qırxayaqlıya qədər hər canlının varlığını duyur və həmin anda yarpaqlar 1 saniyədən belə az müddətdə bağlanır. Venera ağcaqanad tələsi bu şəkildə qidalanır.

Raflesia Arnoldi-dünyanın ən böyük çiçəyi

Bitkinin uzunluğu 90 sm, çəkisi isə 7-11 kq-dır. Əsasən rütubətli ərazilərdə yaşayan bitkidən pis qoxu gəlir. Bu isə böcəkləri özünə cəlb edir. Çürümüş ət qoxusu verən Raflesia Arnoldi ana vətəni İndoneziyada “cəsəd çiçəyi” kimi tanınır. Açdığı çiçəklər 3 gündən 1 həftəyə qədər qalır.

-Selaqinella Lepidofilla-yenidən dirilmə bitkisi

Bitki su olmadan belə yaşama qabiliyyətinə malikdir. Quraq iqlimdə gövdəsi birləşərək top formasını alır, rütubətli ərazilərdə isə top şəklindən çıxaraq açıq formaya keçir.

-Velvisçia Mirabilis-dünyanın ən dayanıqlı bitkisi

Bitki yalnız 2 yarpaq, güclü sap və kökdən ibarətdir. Gözəl qruluşa malik olmasa da, özəllikləri ilə fərqlənir. Sap uzandıqca qalınlaşır və 2 m hündürlüyə, 8 m enə doğru hərəkət edir. Velvisçia Mirabilis 400-1500 il ömrə malikdir. Yağış suyu olmadan belə 5 il yaşaya bilir.

-Desmodium qrians-rəqs edən bitki

Bitkinin yetişdirilməsi çox asandır. Sulanan və yaxşı qulluq göstərilən desmodium qrians günəşli gündə rəqs edə bilir.

-Amorfopalus titanum-leş çiçəyi

İnsan boyundan da hündür olan bu bitki indoneziyalılar tərəfindən titanarum (leş çiçəyi) adlandırılır. Bitki çox zərif görünsə də, ətrafa yaydığı qoxu heyvan leşinə bənzəyir.

-Mimoza pudika-küsdüm çiçəyi

Pudika utanan mənasını verir. Mərkəzi və Cənubi Amerikaya xas küsdüm çiçəyi digər bitkilərdən çox fərqli bir özəlliyə sahibdir. Bitkiyə toxunduqda yarpaqlar bir-birinə birləşərək örtülür, 1-2 dəqiqə içərisində isə yenidən açılır.

-Baobab-butulka ağacı

Vətəni Madaqaskar, Afrika və Avstraliya olan baobab formasına görə butulkaya bənzəyir. Bitkinin içərisində 300 litr su olur.

-Drakaena Sinnabari-əjdaha qanı ağacı

Qəribə görüntüyə malik bitki ilk dəfə 1882-ci ildə kəşf edilib. Vətəni Sokotra adası (Hind okeanının şimal-qərbində yerləşir) olan bitki çətir formasındadır. İnsanlar qədim zamanlarda ağacın suyundan müalicəvi məqsədlə istifadə edib.

-Eforbia Obese-beyzbol topu bitkisi

Vətəni Cənubi Afrika olan bitkinin nəsli tükənmək üzrə olsa da, geniş şəkildə becərilir.

Aytən Novruzova / Metbuat.az

