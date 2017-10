İstanbulda erməni terrorçuluğuna qarşı etiraz aksiyası keçirilib .

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İstanbuldakı Galatasaray litseyinin önündə Ermənistan ordusunun ağır silahlarla hücumu nəticəsində həyata gözlərini yuman 2 yaşlı Zəhra Guliyevanın qətl edilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib.

”Qatil Sarkisyan, Qarabağdan rədd ol”, “Qarabağ Türkdür, Türk qalacaq”- “Hamımız Zəhrayıq”- və s. şüarların səsləndirildiyi aksiyasının axırında qətnamə oxunub.İşğalçı Ermənistanın bir an əvvəl Azərbaycan torpaqlarından çıxmasının tələb edildiyi qətnamədə beynəlxalq təşkilatların işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi məsələsinə həssas yanaşmalarının lüzumu vurğulanıb.



