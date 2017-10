ATƏT PA-dan Minsk qrupu həmsədrlərinə çağırış - Səyləri artırın!

İyunun 9-da Minskdə öz işini başa çatdıran ATƏT Parlament Assambleyasının 26-ci illik sessiyasının yekun sənədi qəbul olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sənəddə ATƏT PA Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması işində irəliləyiş olmamasından dərin təəssüflərini bildirir, tərəfləri münaqişənin dayanıqlı həll yolunu tapmaq üçün dərhal danışıqlara başlamağa çağırıb.

ATƏT PA həmçinin Minsk qrupu həmsədrlərini qətiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə səyləri fəallaşdırmağa çağırıb.

