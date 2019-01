Tarixdə bu gün nələr baş verib? - 13 iyul

13 iyul 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Oman arasında diplomatik münasibətlər qurulub.

1996-cı ilin bu günü ümummilli lider Heydər Əliyev Avropa Şurası baş katibinin adına məktub göndərərək, Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olunmaq və Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirib.

13 iyul 2006-cı ildə Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan (Adana) limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təntənəli açılışı keçirilib.

13 iyul 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında saziş imzalanıb.

1908-ci ilin bu günündə ilk dəfə olaraq qadın idmançılar müasir Olimpiya oyunlarında (Londonda) iştirak ediblər.

13 iyul 1918-ci ildə ADR-də səyyar hərbi xəstəxanaların yaradılmasına başlanıb.

1930-cu ilin bu günündə Uruqvayda futbol üzrə ik dünya çempionatı keçirilib.

