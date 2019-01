Tacikistanda 18 yaşlı gəlin intihar edib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, onun intiharına 24 yaşlı əri səbəb olub. Bəy Rajabbi Khurşed gəlinin dəfələrlə etdiyi bakirəlik testinə inanmayaraq, onu pozğun adlandırıb və döyüb. Bundan bezən gəlin özünü öldürüb.

Qızın valideynləri məsələ ilə bağlı bəyi məhkəməyə verib. Araşdırmalar davam etdirilir.

