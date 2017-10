Gün ərzində insanlar bir və ya iki dəfə, hətta bəziləri üç dəfə enerji içkisi içir.

Bir-birləri ilə rəqabətə görə qiymətləri aşağı düşən enerji içkilərinin zərərlərindən xəbərdarsınız?

Metbuat.az bu sualla paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib:

Dilarə Zamanova / Metbuat.az



