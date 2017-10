Hindistanda yaşayan Eşan Hilal adlı şəxsin rəqqas olması birmənalı qarşılanmır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 24 yaşlı gənc orta məktəbdə oxuyarkən rəqsin sirlərinə yiyələnib. Ardınca isə peşəkar rəqqas olmağa qərar verib.

Buna görə ailəsi ondan üz döndərib. Bununla belə, gənc sənətindən əl çəkmək fikrində deyil.

