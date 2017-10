Son bir neçə il ərzində Ukraynada ilbiz istehsalı artıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilbiz artıq yerli restoranlarda da sifariş edilir. Bildirilir ki, yeməli ilbiz istehsalının artmasının digər səbəbi xarici sifarişlərdir.

Belə ki, ölkə, ilbizlərini artıq Avropaya da ixrac etməyə başlayıb. Odur ki, Ukraynada müştərilərinə ilbiz təklif edən restoranların mövcud olması heç də təəccüblü görünmür.

