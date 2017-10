ABŞ prezidenti Donald Tramp tanınmış hüquqşünas Tay Kobbu "Ağ ev"in xüsusi hüquq məsləhətçisi təyin edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu haqda" Ağ ev"on rəsmi saytında məlumat verilib. Məlumatda Tay Kobbun xüsusi hüquq məsləhətçisiylə işləyəcəyi deyilir. Lakin onun konkret nə ilə məşğul olacağı göstərilmir.

