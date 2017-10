Döş sallanmalarının qarşısını alan üsullar - Artıq əməliyyata ehtiyacınız olmayacaq - VİDEO

Qadınlarda kompleks yaradacaq problemlərdən biri də döş qurluşunun pozulmasıdır. Adətən süd verən analarda sonradan döş sallanmaları yaranır. Bu hal kompleksli xanımları zamanla əməliyyat masasına qədər aparıb çıxarır.

İdmanla

Arxası üstə uzanılır, hər ələ 5 kq idman daşı götürülüb 30 dəfə döş qəfəsinin üzərinə qaldırıb endirilir. Bu hərəkət döşlərin üst əzələlərinə effektiv təsir edir.

Massajla

Düz yerə uzanılır, kürəyin altına döşəkcə qoyulur. Zeytun, çiyələk, rozmarin, qara çörəkotu və.s yağlardan biri ilə 10 dairəvi hərəkətlə döşlər massaj edilir. Bu massaj hər gün, yaxud həftədə 3 dəfə edilə bilər.

Yoqa asanaları (hərəkət) ilə

Xatxa yoqanın asana pozları ilə döş əzələlərini bərkitmək və arzuolunan nəticəni əldə etmək olar. Həmin yoqa asanalarını sizə videomaterial formasında təqdim edirik.

Tahirə

