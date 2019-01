Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aparıcı Tunay Əliyevanın vəziyyəti ağırlaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü məlumat yayıb.

O bildirib ki, doğum gününü reanimasiyada komada keçirib, 3 gündə bir neçə dəfə ürəyi dayanıb:

“Ölümü gördüm. Həkimlərin sayəsində ölmədim, amma xatırladığım bir şey var: o üç gündə həkimin hər dəfə qulağıma "geri dön" deməsi. İndi palataya keçirdilər. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşılığa doğru gedir".

