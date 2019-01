Məşhur aktrisa Məryəm Üzərli özünə yeni sevgili tapıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa iş adamı Alp Özcandan 7 ay əvvəl ayrılmışdı. Keçən həftə isə yeni bir şəxslə birlikdə görünüb.

Məryəmin yeni sevgilisi iş adamı Erdinç Varlıbaşdır. Onlar gecə klublarından birindən çıxarkən jurnalistlərlə qarşılaşıblar. Cütlüyün səhərə qədər səmimi şəkildə rəqs etdiyi iddia olunur.

