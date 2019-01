Arvadı iş yoldaşından hamilə qaldı, baltaladı... - Dəhşətli cinayət

Türkiyədə dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, uşağının ondan olmadığını öyrənən ata şübhələndiyi köhnə iş ortağını öldürüb. Həbs olunan Okan adlı şəxs polisə məlumat verərək bildirib ki, uşağı böyüdükcə başqasına oxşadığını hiss edib. Şübhələnməyə başlayıb və DNT testi etdirib. Testdən sonra bəlli olub ki, uşağın əsl atası o deyil. Şübhələndiyi iş ortağını da bu səbəbdən baltalayaraq öldürüb.

Okanın arvadının verdiyi məlumat isə hər kəsi dəhşətə gətirib: "Yoldaşımın iş ortağı rəngli bir içki verdi, özümdən getmişdim. Oyandığımda heç bir şey xatırlamırdım. Uşağa o zaman qalmışam".

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.