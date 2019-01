Müharibə hər an başlaya bilər - Şimali Koreyaya qarşı...

ABŞ və Cənubi Koreya Baş Qərargah rəisləri arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az bildirir ki, Baş Qərargah rəisləri Şimali Koreyaya qarşı hərbi güc tətbiqi ilə bağlı danışıqlar aparıb. Onlar bu yolla ABŞ-Cənubi Koreya ittifaqının daha da gücləndirilməsi niyyətində olduqlarını bəyan edib.

Qeyd edək ki, Yaponiya baş naziri Şinzo Abenin Şimali Koreyanın daha bir raket sınağı keçirdiyini açıqlamasından sonra Şimali Koreya ilə bağlı fikirlər daha da kəskinləşib. Şinzo Abe raketin Yaponiya iqtisadi zonasına düşdüyünü bildirib.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.