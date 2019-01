Tillerson Pxenyan qarşısında şərt irəli sürdü

Vaşinqton Pxenyanla dialoqa başlamaq üçün şərtini açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson bildirib ki, Koreya Xalq Demokratik Respublikası raket sınaqlarını dayandırsa, danışıqlara başlamaq üçün mühit formalaşa bilər.

Filippinin paytaxtı Maniladakı çıxışında o bildirib ki, Pxenyan mütəmadi oxşar sınaqlar keçirməklə dialoq qurmaq istmədiyini biruzə verir. Raket sınaqlarının təhdid təşkil etdiyini deyən amerikalı diplomat bəyan edib ki, Koreya yarımdasında nüvə silahınna malik ölkənin olması qəbuledilməzdir.

Sübhan / METBUAT.az

