Bu üsulla yara və zədələnmiş orqan qalmayacaq -Alimlərdən yeni kəşf

Amerikalı elm adamları yaratdıqları nanoçip ilə bədəndəki yara və zədələnmiş orqanları sağaltmağı bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmaya görə, gələcəkdə inkişaf etdiriləcək nanoçip ilə yaşlı və ya ölən hüceyrələri genlərlə birləşdirərək yeniləmək mümkündür.

Bədəndə olan müxtəlif yaraların sağalmasını bəzən günlərlə gözləmək vaxt aparır. Ohio Universitetindəki Vexner Tibb Mərkəzi elm adamlarının inkişaf etdirdiyi nanoçip sayəsində artıq yaralar qısa müddətə sağala bilər.

Nanoçip eyni zamanda, zədələnmiş orqanları da təmir edir. “Toxuma nano-transfeksion” adı verilən üsul ilə yaraların üzərinə qoyulan nanoçiplər yaydıqları elektrik dalğaları vasitəsi ilə hüceyrələrdən genlərə elektrik yayaraq, hüceyrələrin başqa şəkil almasını təmin edir. Beləliklə, yaşlanmış hüceyrələr gəncləşir.

Araşdırmaçılara görə, test edilən nanoçip ilə yaşlı və ya ölən hüceyrələri genlərlə bir əlaqəyə salaraq yeniləmək mümkündür. Araşdırmanı aparan komandanın rəhbəri Çandan Sen gələcəkdə daha da inkişaf etdirilmiş nanoçiplər ilə yaraları və zədələnmiş orqanları tamamilə sağaltmağın mümkün olacağını açıqlayıb.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

