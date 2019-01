Şimali Koreya ABŞ-a hücumun vaxtını açıqladı

Şimali Koreya ABŞ-ın Quam hərbi bazasına mümkün raket hücumuna dair plan hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreyanın ordu generalı hücum planının avqustun ortalarına qədər tamamlanacağını bəyan edib. Kim Rak Gyom Quam hərbi bazasına atılacaq 4 raketin ölkə başçısı Kim Çen Innın planı təsdiqləməsindən sonra reallaşa biləcəyini deyib. Şimali Koreya hərbçiləri Quam istiqamətində atılacaq 4 "Xvason-12" raketin Yaponiyanın Şimane, Xirosima və Koiçi şəhərlərindən keçərək, 30-40 km məsafəni vura biləcəyini qeyd ediblər.

“Özünü cilovlaya bilməyənTrampla məntiqli dialoqa getmək heç bir halda mümkün deyil. Sadəcə real üsullar Trampa təsir edə bilər” deyə Şimali Koreya ordu generalı bildirib.

Aytən Novruzova / Metbuat.az

