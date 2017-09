Bu zərərverici proqram təminatı milyonlarla “Android” qurğusunu yoluxdurub

“Check Point” şirkətinin təhlükəsizlik mütəxəssisləri tərəfindən aşkar edilmiş “ExpensiveWall” adlı yeni zərərverici proqram təminatı SMS mesajlar göndərir və fırıldaqçı saytlarda premium xidmətlərə giriş üçün istifadəçidən xəbərsiz onun hesabından pul çıxardır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, zərərverici proqram təminatı 4,2 milyon dəfə yüklənmiş “Lovely Wallpaper” və başqa proqramlarda aşkar edilib. “Google” şirkəti ümumilikdə “Google Play Store” proqramlar mağazasından 50 yoluxmuş proqram silib.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “securitylab.ru” saytına istinadən yazır ki, “ExpensiveWall” – ilk dəfə cari ilin əvvəlində “Google Play”də aşkar edilmiş zərərverici proqram təminatının yeni versiyasıdır. Bu müddət ərzində zərərverici proqram təminatının müxtəlif versiyaları 5,9 - 21,1 milyon dəfə yüklənib. “ExpensiveWall”ın digər versiyalardan əsas fərqi “Google Play” proqramlar mağazasının qorumasını keçməyə imkan verən təkmilləşdirilmiş texnikadan istifadə etməsidir. Bu texnikadan istifadə vaxtı zərərverici kod sıxılaraq şifrlənir ki, bu da onu aşkar etməyi çətinləşdirir.



Hazırda “ExpensiveWall” zərərverici proqram təminatı gəlir əldə etmək məqsədilə istifadə olunur, ancaq o, ekran görüntüləri, səs yazıları, məxfi məlumatların ələ keçirilməsi üçün modifikasiya edilə bilər. Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, zərərverici proqram təminatı istifadəçidən xəbərsiz iş gördüyünə görə casus aləti kimi istifadə oluna bilər.



Emil Hüseynov







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.