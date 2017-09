Qaşlarına görə gülürdülər, -İndi milyonçudu / FOTOLAR

Bir müddət əvvəl qaşlarını qaraya boyamaqla gündəmə gələn kiprli sarışın model yenə gündəmədir.



Metbuat.az xəbər verir ki, model Sofiya Hadjipanteli artıq bir çox məhşur həmkarlarını aylıq qazanc ilə geridə qoyduğunu bildirib:

"Deyirlər ki, bunu diqqət çəkmək üçün etmişəm. Bu hərəkətimə görə məni qınadılar. Bildirdilər ki, qaşlarım onları narahat edir. Amma insanların nə düşündüyünü vecimə almıram. Üzümün, qaşlarımın bu halı ilə daha gözəl olduğumu düşünürəm".

