Gədəbəy rayonu, Böyük Qaramurad kəndində ümumi sahəsi 520 m2 olan ikimərtəbəli 8 otaqlı evin ikinci mərtəbəsində 3 otağın yanar konstruksiyaları və ev əşyaları 150 m2 sahədə yanıb.

Metbuat.az FHN-nə istinadən bildirir ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafiə olunub.

Yanğın saat 21:50-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.