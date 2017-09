Moskvanın qərbində partlayış təhlükəsi səbəbindən "Zvezda" kinoteatrı evakuasiya edilib.

Metbuat.az məlumat verir ki, bu haqda təcili xidmətdən mənbə bildirib.

Məlumata görə, partlayış təhlükəsi səbəbindən 150 nəfər binadan təxliyyə edilib.

