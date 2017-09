Fransa milli polisinin baş idarəsi bütün Avropada dəmir yollarında terror təhlükəsi barədə məlumat verib.

Publika.az xəbər verir ki, idarənin məxfi sənədində terrorçuların meşə yanğınları təşkil etməyi və yeyinti məhsullarını zəhərləməyi haqqında da planlarının olduğu deyilir. (trend)

