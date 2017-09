İngiltərənin məşhur qəzetlərindən biri "Qarabağ"ı ələ salıb.

Milli.Az xəbər verir ki, "The Sun" qəzetini nəznində fəaliyyət göstərən "Dream Team" sosial şəbəkə səhifəsi "Çelsi" ilə oyun öncəsi komandamıza qarşı alçaldıcı paylaşım edib.

Səhifə London klubu və selofan paketin şəklini paylaşıb "Bu axşamkı böyük qarşıdurmanı kim qazanacaq? "Çelsi" yoxsa "Qarabağ"?" başlığını yazıb.

