Qusarda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Lent.az xəbər verir ki, rayonun Hil kəndində 1961-ci il təvəllüdlü Qasımov İsmət Bahəddin oğlunun idarə etdiyi traktor bağ sahəsində idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə 56 yaşlı İ.Qasımov aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.