Sentyabrın 17-si Cənubi Koreya prezidenti Mun Çje İn və ABŞ prezidenti Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Telefon danışığı zamanı tərəflər bu yaxınlarda keçirilən ballistik raket sınağına cavab olaraq Şimali Koreya üzərində təzyiqi artırmaq qərarına gəliblər.

Cənubi Koreya prezidentinin administrasiyasının nümayəndəsi Pak Su Hyon bildirib ki, iki lider əməkdaşlığı gücləndirmək və Şimali Koreyaya qarşı daha sərt və effektiv sanksiyalar irəli sürmək barədə razılığa gəliblər. (Trend)

