44 yaşlı qadın qızının sevgilisini əlindən aldı - FOTO

44 Yaşlı Marie Summers adlı qadın qızının sevgilisi ilə ailə qurmağa hazırlaşır.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə İngiltərədə baş verib. Belə ki, qızının sevgilisinə göz dikən qadın münasibətini rəsmiləşdirmək qərarına gəlib. Xəyanətə uğramış Danni isə anasını bağışladığını deyib:

"Aralarındakı münasibət mənə pis təsir etdi. Toylarına getməyəcəm əgər getsəm hər kəs qəribə anlar yaşayacaq. Mən anamı ona görə bağışladım ki, insanın sadəcə bir anası var. Onu ya bağışlamalıydım ya da itirməli".

