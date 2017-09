Fransanın Marsel şəhərində 4 ABŞ-lı turist hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə dəmir yolu stansiyasında baş verib. Turistlərə yandırıcı turşu ilə hücum edilib.

Onlardan ikisi - 20 və 21 yaşlı qızlar ağır yanıq xəsarəti alıblar. Faktla bağlı 1 şübhəli saxlanılıb.

