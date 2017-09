Ağdamda yanğın qeydə alınıb.

Publika.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Ağdam rayonu, Əfətli kəndində pambıq sahəsində 2 ton pambığın 500 kiloqramı yanıb.

Yaxınlıqdakı sahələr və kombayın yanğından mühafizə olunub.

Yanğın saat 14:15-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb

