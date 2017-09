Bakı şəhəri, Nərimanov rayonunda 1 azyaşlı mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb.

Metbuat.az FHN-nə istinadən bildirir ki, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri mənzilin qapısını açıb və azyaşlını aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

Əməliyyat saat 22:45-də başa çatıb.

