Bu xəstəliklərdən xilas olmaq üçün - Pendir yeyin

Sağlam olmaq istəyən insanın menyusunda pendir yer almalıdır. Həftənin heç olmasa 4 günü pendirin müxtəlif növlərindən dadmaq lazımdır.

Bəs, pendir hansı faydalı xüsusiyyətlərinə görə, əvəzolunmaz qida hesab edilir?

Elm adamları pendirin içərisində olan “feniletilamin” adlı maddənin qan dövranını sürətləndirdiyini və qanda qlükoza səviyyəsini yüksəltdiyini bildirirlər.

Pendir saçları gücləndirir, saç tökülməsinin qarşısını alır.

Yaddaşı möhkəmləndirir, diqqəti artırır. Zəkanı qüvvətləndirir.

Görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, katarakta riskini azaldır.

Vücudun gündəlik zülal ehtiyacını ödəyə bilir.

İmmunitet sistemini gücləndirir.

Bağırsaqlarda yaşayan zərərli mikroorqanizmaları məhv edir, yararlı bakteriyaların yaşamasına şərait yaradır.

A,B1,B2,B6,B12 vitaminləri, fol turşusu ilə zəngindir.

Dişləri qoruyur, qadınlarda müşahidə edilən sümük əriməsi probleminin qarşısını alır.

Uşaqların boyunun daha tez uzanmasını təmin edir.

Həzm prosesini asanlaşdırır.

Südə qarşı allergiyası olan insanlar belə rahatlıqla pendir yeyə bilərlər.

