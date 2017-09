Slovakiyanın cənubunda Macarıstanla sərhədin yaxınlığında minik avtomobili avtobusla toqquşub.

Metbuat.az bildirir ki, bu haqda polis nümayəndəsi Renata Çuqakova jurnalistlərə bildirib.

Hadisə nəticəsində avtomobildə olan 4 nəfər ölüb. Ölənlərin ata, ana və onların 2 azyaşlı uşağı olduğu bildirilir.

Polis qəzanı hallarının araşdırılmasına başlayıb.

