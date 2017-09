Tanınmış aparıcı Samir Bayramlıya ağır itki üz verib.

Publika.az xəbər verir ki, bir neçə dəqiqə öncə onun atası Musa bəy dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, S.Bayramlının atası bir müddətdir yataq xəstəsi idi. Buna səbəb isə onun bir neçə ay öncə yıxılması və beynində yaranan problem olub.

Pərviz Hüseyn

